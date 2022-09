Pogoda na jutro - środa, 21.09. Nocą będzie przelotnie padać, za dnia także przydadzą się parasole

Pogoda na noc 20/21.09

Przed nami pochmurna noc z rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju prognozuje się na ogół zanik opadów, w pozostałych regionach przelotnie popada do pięciu litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 7 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na Wybrzeżu. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach na wschodzie rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.