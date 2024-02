Pogoda na jutro - środa, 21.02. Nocą lokalnie opady będą zamarzać, w dzień do 11 stopni

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurna z opadami deszczu o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Na Podlasiu opady będą miejscami zamarzać i zrobi się ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Powieje słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu silniejszy, południowo-zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - środa, 21.02

Środa przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym przelotnie popada deszcz o sumie 1-2 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Nizinie Szczecińskiej i w Kotlinie Gorzowskiej. Południowo-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy.