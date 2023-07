Pogoda na jutro - środa, 19.07. Niebo zasnują chmury, także burzowe

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Jedynie miejscami na Pomorzu możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - środa, 19.07

Na środę prognozuje się duże zachmurzenie z okresowymi opadami deszczu w północnej części Polski. W pozostałych regionach wystąpi zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu na południu i w centrum kraju. W regionach południowych możliwe są również wieczorne burze, podczas których spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę. Termometry wskażą maksymalnie od 20 st. C na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C na Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.