Pogoda na jutro - środa 18.10. Nocą miejscami będzie zero stopni, w dzień silniej powieje

Pogoda na jutro, czyli na środę 18.10. Nocą miejscami popada słaby deszcz, a temperatura spadnie w niektórych miejscach do zera stopni Celsjusza. W dzień aura na ogół będzie dopisywać, a termometry wskażą od 10 do 13 stopni.

Pogoda na noc

W nocy na północy kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, a w pozostałych regionach będzie na ogół pogodnie. Słabe opady deszczu pojawią się na Mazurach i Suwalszczyźnie. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza we Wrocławiu, Katowicach i Rzeszowie do 7 st. C w Gdańsku. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z kierunku południowo-zachodniego.

Pogoda na jutro - środa 18.10

Środa przyniesie na północy kraju przeważnie pochmurną aurę z przejaśnieniami i słabymi opadami deszczu w pasie od Gdańska po Suwałki i Białystok. W pozostałych częściach kraju będzie na ogół pogodnie i bez opadów. Termometry pokażą maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 12-13 st. C w większości innych miast. Wiatr okaże się słaby lub umiarkowany, ale na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie chwilami nieco silniejszy, w porywach rozpędzi się do 55 kilometrów na godzinę.