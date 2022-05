Pogoda na jutro - środa, 18.05. Nocą możliwe przygruntowe przymrozki, w dzień do 23 stopni

Pogoda na noc 17/18.05. Będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podlasiu do 8 st. C na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Mazurach, Warmii, Mazowszu i Podlasiu możliwe są przygruntowe przymrozki do -2 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.