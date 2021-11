Pogoda na jutro - środa 17.11. Nocą lekki mróz, za dnia chmury, opady i wiatr

Noc z wtorku na środę (16/17.11) zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie kraju. Miejscami będzie mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Wybrzeżu. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa 17.11

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Rozpogodzenia prognozowane są przede wszystkim na południu i południowym wschodzie Polski. Na Pomorzu wystąpią opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu, lokalnie możliwe jest tam jednak 10 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.