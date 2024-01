Pogoda na jutro - środa 17.01. Noc będzie bardzo mroźna: na termometrach nawet -17 stopni

Pogoda na noc

W nocy niebo nad Polską będzie przeważnie pochmurne ze słabymi opadami śniegu - przejaśnienia spodziewane są jedynie na wschodnich i zachodnich krańcach kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -17 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -6 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z południa.

Pogoda na jutro - środa 17.01

Środa przyniesie nam zmienne zachmurzenie, ale okresami dzień będzie słoneczny. Przed południem na Suwalszczyźnie spodziewane są zanikające opady śniegu - spadnie go niecały centymetr. wieczorem natomiast chmur może być więcej na południu, gdzie popada do 5 cm śniegu, miejscami przechodzącego w deszcz. Drogi będą śliskie. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie umiarkowany wiatr południowy, okresami osiągający w porywach prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, wieczorem lokalnie do 80 km/h.