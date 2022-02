Pogoda na jutro - środa 16.02. Deszczowo w wielu regionach, maksymalnie 10 stopni

Pogoda na jutro, czyli środę 16.02, przyniesie chmury i deszcz w wielu regionach. Termometry pokażą maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Pogoda będzie wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc: pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są opady deszczu. Temperatura minimalna sięgnie od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Pogoda na środę 16.02

Pogoda na jutro: pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr powieje z południowego zachodu.