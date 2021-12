Pogoda na jutro - środa 15.12. Mgły, zamarzający deszcz, nawet 9 stopni i lokalnie silniejszy wiatr

Pogoda na noc: będzie pochmurnie i mglisto. Miejscami możliwy jest niewielki deszcz lub mżawka, tylko na wschodzie słaby śnieg lub deszcz marznący powodujący gołoledź. Uwaga, ślisko! Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - środa 15.12

Środa 15.12 będzie pochmurna z przejaśnieniami na zachodzie kraju. Miejscami prognozowany jest słaby deszcz lub mżawka, na wschodzie lokalnie opady mogą być marznące. Mgły spowiją kraj. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje zachodni i południowo-zachodni wiatr, który okaże się słaby i umiarkowany, a na północy okresami dość silny.