Pogoda na jutro - środa 15.06. Chłodna noc jak na połowę czerwca. W ciągu dnia możliwy przelotny deszcz

Pogoda na noc

Nadchodząca noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, lokalnie może być mglisto. Na Pomorzu i Wybrzeżu spodziewane są słabe i przelotne opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimum od 6 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Wybrzeżu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy okresami może być dość silny.

Pogoda na jutro - środa 15.06

W środę możemy spodziewać się małego i umiarkowanego zachmurzenia. Przejściowo może się bardziej chmurzyć. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju prognozowany jest przelotny deszcz do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.