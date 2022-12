Pogoda na jutro - środa 14.12. Nocne rozpogodzenia i spadek temperatury

Pogoda na noc

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami na północy i wschodzie kraju może padać śnieg do 1 centymetra. Temperatura minimalna wyniesie od -14/-16 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku, Lubelszczyźnie i w Małopolsce, przez -10/-12 st. C w centrum kraju, do -6/-7 st. C nad morzem. Lokalnie w obszarach podgórskich temperatura może spaść do -18 st. C Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany, tylko na północy okresami może być dość silny.

Pogoda na jutro - środa 14.12

W środę na południu i w centrum kraju prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z opadami śniegu do 1-3 cm, w górach do 5 cm. W pozostałych regionach spodziewane są większe przejaśnienia. Termometry pokażą maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez -3/-4 st. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.