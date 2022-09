Pogoda na jutro - środa 14.09. Pochmurna noc, przejaśnienia w trakcie dnia

Na termometrach zobaczymy od 9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na południu. Powieje wiatr z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu okresami dość silny i osiągający prędkość rzędu 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - środa 14.09

Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 20 st. C w centrum, do 21 st. C w Polsce południowo-wschodniej. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie na wschodzie i północy dość silny, rozpędzi się do 40-60 km/h.