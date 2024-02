Pogoda na jutro - środa 14.02. Miejscami noc może być mroźna

Pogoda na noc

Noc w Polsce zapowiada się pochmurno, ale niebo ma się przejaśniać i rozpogadzać, szczególnie na południu. Lokalnie mogą wystąpić mgły, a na Wybrzeżu może przelotnie popadać. Termometry pokażą od -4 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i w Małopolsce, przez -2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Pogoda na jutro - środa 14.02

W środę w północnej i zachodniej Polsce będzie pochmurno i deszczowo - spadnie od 1 do 5 litrów na metr kwadratowy. Nad pozostałymi regionami zapanują większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 5 st. C na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, poprzez 8 st. C w centralnej Polsce, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie południowo-zachodni, tylko na wschodzie powieje z północnego zachodu. Podmuchy okażą się przeważnie słabe i umiarkowane, tylko na zachodzie okresami silniejsze, sięgające 50 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej nawet do 100 km/h.