Pogoda na jutro - środa 12.07. Nocą miejscami popada, w dzień powrócą burze

Pogoda na jutro, czyli na środę 12.07. Noc przyniesie pochmurne niebo, z którego w niektórych regionach popada przelotny deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 12 stopni Celsjusza. Dzień natomiast zapowiada się gorąco i parno, ale i burzowo - przez Polskę przejdzie strefa opadów i wyładowań.

Pogoda na noc

Noc w prawie całym kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku chmur może być więcej, a towarzyszyć im będą przelotne opady do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Termometry pokażą minimalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 15 st. C w centralnej Polsce, do 19 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 12.07

W środę w dzień w Polsce zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie z przemieszczającymi się z zachodu na wschód opadami deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burzami z gradem, a na obszarach górskich także ulewami do 40 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Pomorzu, przez 31 st. C w centrum kraju do 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny i rozwijający prędkość do 70-100 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do 80 procent, z czego najwyższa wystąpi na północy. W całym kraju będzie parno i gorąco. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie okaże się pogodna. Na termometrach zobaczymy nie mniej niż 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka środa pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. Po południu wystąpią przelotne opady deszczu i burze z gradem. W ciągu dnia termometry pokażą do 32 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny. W południe na barometrach zobaczymy 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie prognozowana jest pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Barometry wskażą o północy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Aura w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w środę zapowiada się pochmurno. Umiarkowanemu i dużemu zachmurzeniu towarzyszyć będą przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 1008 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna. Termometry w najchłodniejszych chwilach pokażą 17 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. O północy na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w środę spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze z gradem. Temperatura w najcieplejszych momentach dnia wzrośnie do 29 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny. Barometry pokażą w południe 997 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy niebo nad Wrocławiem będzie pogodne. Na termometrach nie zobaczymy mniej niż 18 st. C. Wiatr z południowego wschodu okaże się słaby i umiarkowany. O północy ciśnienie wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa upłynie we Wrocławiu pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W ciągu dnia wystąpią przelotne opady deszczu i burze z gradem. Termometry pokażą do 30 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr południowo-zachodni. Na barometrach w południe zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. Barometry wskażą o północy 989 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu prognozowane są przelotne opady deszczu i burze z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 32 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w burzach silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe osiągnie 985 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:as//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl