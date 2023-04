Pogoda na jutro - środa, 12.04. Nocą lokalnie będzie grzmieć

Pogoda na noc

Noc przyniesie zmienne zachmurzenie z przewagą dużego. Poza tym prognozuje się przelotne opady deszczu o sumie 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Stefa opadów wystąpi od Pomorza, przez centrum, po regiony południowe. Wieczorem może też grzmieć, głównie na Pomorzu. Podczas burz deszczu spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr osiągnie w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na zachodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu i Kujawach. Wiatr na wschodzie będzie wiał ze wschodu, na zachodzie z południowego zachodu. Będzie on słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz - silniejszy.