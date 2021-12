Pogoda na dziś - środa 1.12. Pierwszy dzień grudnia z opadami śniegu, śniegu z deszczem i deszczu

Pogoda dziś, czyli w środę 1.12, przyniesie części kraju opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Będzie ślisko. Powieje też silniejszy wiatr, o prędkości do 40-80 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Synoptycy prognozują opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje, umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-80 kilometrów na godzinę.