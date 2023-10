Pogoda na jutro - środa 11.10. Noc mglista, za dnia nawet 23 stopnie

Pogoda na noc 10/11.10

W nocy spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy kraju może słabo popadać deszcz o sumie 1-2 litrów wody na metr kwadratowy. Słaby, symboliczny opad rzędu mniej niż 1 l/mkw. możliwy jest również lokalnie w dzielnicach centralnych. Na południu prognozowane są silne zamglenia. Miejscami mgły będą ograniczać widzialność do 100-200 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2/4 st. C na wschodzie Polski do 10/12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie słaby, a powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - środa 11.10

Środa przyniesie nam duże zachmurzenie z przejaśnieniami. W pierwszej części dni lokalnie na wschodzie i północnym wschodzie może spaść deszcz do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C w Suwałkach, przez 20 st. C w Łodzi i Warszawie, do 23 st. C we Wrocławiu. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na wybrzeżu i w górach w porywach może dochodzić do 40-60 km/h.