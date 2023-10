Pogoda na jutro - środa 1.11. Wietrzna noc, w dzień do 15 stopni

W nocy wystąpi duże zachmurzenie. Lokalnie pojawi się słaby, przelotny deszcz o sumie do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie na południu i południowym wschodzie prognozuje się strefę umiarkowanych opadów rzędu 10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 4-6 stopni Celsjusza na północy do 8-9 st. C na południu, w centrum i na wschodzie. Powieje umiarkowany wiatr, na północy i częściowo w centrum okaże się silny i w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę. Nad morzem będzie bardzo mocno wiać do 60-70 km/h.