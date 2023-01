Pogoda na jutro - środa 11.01. Pochmurna noc, deszczowy dzień. Do 8 stopni na termometrach

Noc przyniesie w zachodniej Polsce pochmurne niebo z rozpogodzeniami. Na południu i wschodzie początkowo prognozowane są słabe opady deszczu, a na obszarach górskich - śniegu. Na termometrach zobaczymy od -1/0 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 2 st. C na Pomorzu oraz Podkarpaciu. Powieje słaby wiatr, w regionach zachodnich południowo-zachodni, na wschodzie - zmienny.

Pogoda na jutro - środa 11.01

Środa zapowiada się pochmurnie, ale na południu i w centrum Polski mogą wystąpić niewielkie rozpogodzenia. Na Podkarpaciu nad ranem spodziewane są zanikające, lokalne opady, a w drugiej części dnia strefa umiarkowanego deszczu pojawi się na zachodzie i będzie przemieszczać się w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na północnym wschodzie, przez 5 st. C w centralnej Polsce do 7/8 st. C na zachodzie. Wiatr wiejący z południowego zachodu i południa okaże się umiarkowany, na zachodzie i północy kraju w porywach dość silny, osiągając do 30-40 kilometrów na godzinę, na Pomorzu do 50-60 km/h.