Pogoda na jutro - środa, 1.02. Zarówno noc, jak i dzień będą wietrzne i pełne opadów

Pogoda na jutro. Środa 1.02 upłynie na ogół pod znakiem pochmurnej aury z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 7 stopni Celsjusza. Mocno powieje.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami. Prognozuje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Będzie ślisko. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje umiarkowany i dość silny zachodni wiatr, który okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu porywy mogą sięgać ponad 80 km/h.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami. Poza tym wystąpią opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami osiągnie prędkość do 40-70 km/h.

Prognoza pogody na środę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie ponad 95 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w środę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna. Popada śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa zapowiada się pochmurna. Pojawi się śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 5 st. C. Zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie 50-70 km/h. Barometry wskażą w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie pochmurną aurę i opady śniegu. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach powieje do 40-70 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Prognozuje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Na barometrach zobaczymy w południe 983 hPa

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przeważnie będzie pochmurna, poza tym wystąpią opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem. Zrobi się ślisko. Temperatura minimalna osiągnie 1 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Przed mieszkańcami Poznania środa z przeważnie pochmurną aurą i opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Barometry wskażą w południe 998 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie. Prognozuje się też opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Będzie ślisko. Termometry wskażą 1 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach powieje do 50-70 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie wystąpi duże zachmurzenie. Pojawi się śnieg i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wzrośnie do 4 st. C. Wiatr umiarkowany, zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Barometry wskażą w południe 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna. Popada śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 2 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje do 50-70 km/h, z zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia pochmurna środa, wystąpi śnieg przechodzący w deszcz. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wzrośnie do 6 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami w porywach będzie wiać do 50-70 km/h, z zachodu. Barometry pokażą w południe 997 hPa.

Warunki drogowe w środę tvnmeteo.pl

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl