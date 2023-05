Pogoda na jutro - środa, 10.05. Czeka nas duża dawka słońca, od 14 do 21 stopni

Pogoda na noc

Przed nami pogodna noc. Na termometrach zobaczymy od 1 stopnia Celsjusza na Lubelszczyźnie do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Na wschodzie Mazowsza i na Podlasiu temperatura przy gruncie może spaść do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-wschodni wiatr.