Pogoda na jutro - środa 10.01. Nocą mgły i -17 stopni, za dnia lokalnie poprószy

Pogoda na jutro - środa 10.01. Noc upłynie nam z siarczystym mrozem, miejscami termometry mogą pokazać -17 stopni Celsjusza. Za dnia znajdą się miejsca, w których temperatura będzie wyższa niż zero. Lokalnie spadnie słaby śnieg.

Noc będzie pochmurna w północnej części kraju. Na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu zrobi się mglisto - widzialność ograniczona będzie do 100-200 metrów. W pozostałych regionach aura dopisze. Temperatura minimalna wyniesie od -17 stopni Celsjusza w Małopolsce do -3 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, na ogół z zachodu. Na północy okresami stanie się silniejszy.

Pogoda na noc 9/10.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa 10.01

W środę tylko na południu Polski będzie słonecznie. Mieszkańców pozostałych części kraju czeka aura pochmurna, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie miejscami spadnie do jednego centymetra śniegu. Na Mazurach i Podlasiu zrobi się mglisto. Temperatura maksymalna wyniesie od -9 st. C w Małopolsce do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie zachodni.

Pogoda na środę 10.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne w środę 10.01

Najwyższą wilgotność odnotujemy w środę na północy, gdzie przekroczy ona 70 procent. Wilgotność będzie zmniejszać się w kierunku południowym. W północnej połowie kraju odczujemy chłód, a w południowej - zimno. Warunki biometeo będą neutralne, a więc nie wpłyną na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w środę 10.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże. Temperatura maksymalna osiągnie 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1029 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Zapowiada się pogodna noc w Krakowie. Temperatura spadnie do -17 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pogodna. Temperatura maksymalna osiągnie -9 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w nocy w Poznaniu okaże się duże. Temperatura minimalna osiągnie -11 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w środę w Poznaniu okaże się duże. Temperatura wzrośnie do -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe 1022 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Przed nami pochmurna noc w Warszawie. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, o północy jego wartość dojdzie do 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie we środę przeważnie okaże się duże. Temperatura maksymalna dojdzie do -2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe 1018 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zapowiada się pogodna noc we Wrocławiu. Temperatura minimalna osiągnie -14 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie -5 st. C. Powieje na ogół słaby południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1018 hPa

Warunki drogowe w środę 10.01 tvnmeteo.pl

