Pogoda na jutro - środa 03.05. Parasole przydadzą się i w nocy, i w dzień

Pogoda na jutro, czyli na środę 03.05. Początek nocy może być miejscami burzowy, a w wielu miejscach wystąpią intensywne opady deszczu. Lokalnie będzie padać także w dzień, szczególnie silnie na obszarach górskich. Na termometrach zobaczymy od 11 do 15 stopni Celsjusza, a warunki biometeorologiczne będą przeważnie neutralne.

W nocy wschodnia i południowa część kraju będzie znajdować się pod wpływem zatoki niżu ze strefą frontu atmosferycznego. Zachodnia i północna część Polski zacznie się natomiast stopniowo dostawać pod wpływ wyżu rozciągającego się od Islandii po centralną część starego kontynentu.

Napływają do nas chłodne i wilgotne masy powietrza znad Skandynawii i tylko jeszcze najbliższej nocy południowo-wschodnia część kraju pozostawać będzie w cieplejszym powietrzu. W środę wyż umocni swoją pozycję nad Polską i zepchnie strefę opadów frontowych, które obejmować będą już tylko nasze południowo-wschodnie krańce. Chłodna masa powietrza obejmie cały kraj.

Pogoda na noc 2/3.05

W nocy na wschodzie i częściowo w centrum kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami do 5-10 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wieczorem możliwe są zanikające burze. Na południu Polski aura będzie pochmurna i deszczowa, a w Karpatach opady mogą być dość intensywne, do 15 l/mkw. Noc okaże się pogodna jedynie na zachodzie i północy kraju. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Mazurach, przez 6 st. C w centrum kraju do 10 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni.

Pogoda na jutro - środa 3.05

Środa przyniesie w południowo-wschodniej części kraju pochmurne niebo i opady deszczu do 5 l/mkw., w Karpatach do 10-15 l/mkw. W pozostałych regionach wystąpi zmienne zachmurzenie bez opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 13 st. C w centralnej Polsce do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków północnych okaże się słaby i umiarkowany.

Warunki biometeorologiczne - środa 3.05

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 50 do 90 procent, z czego najwyższa wystąpi na południowym wschodzie. W większości kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie w regionach południowo-wschodnich będzie zimno. Również tam warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, a w pozostałej części kraju - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W pierwszej części nocy wystąpią przelotne opady deszczu, a wieczorem niewykluczone są burze. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, początkowo zachodni, później skręcający na północny. Ciśnienie o północy osiągnie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka pogodna środa. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do 13 st. C. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pogodnie. Termometry wskażą 2 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni. Na barometrach o północy zobaczymy 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W środę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, początkowo zachodni, skręcający na wschodni. W południe ciśnienie wyniesie 1026 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Początkowo noc w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie, jednak w z upływem czasu niebo będzie rozpogadzało się do umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy barometry wskażą 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Niebo nad Poznaniem okaże się w środę pogodne. W ciągu dnia termometry pokażą do 13 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Na barometrach w południe zobaczymy 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie, a w pierwszej części nocy także przelotny deszcz. Nad ranem niebo zacznie się rozpogadzać. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia, okresami wzrastającego do dużego. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. Barometry wskażą w południe 1012 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc zapowiada się pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 10 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. O północy na barometrach zobaczymy 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Aura w środę będzie w Krakowie pochmurna, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 995 hPa.

