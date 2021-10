Pogoda na jutro - sobota 9.10. Noc będzie miejscami mroźna. Słoneczny dzień, maksymalnie 15 stopni

Pogoda w nocy może miejscami przynieść przymrozki. Sobota 9.10, zapowiada się na ogół słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 do 15 stopni Celsjusza. Lokalnie może powiać nieco silniejszy wiatr.

Pogoda na noc: będzie pogodnie. Miejscami możliwe są mgły - zwłaszcza we wschodniej części kraju. Temperatura minimalna sięgnie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunku wschodniego.