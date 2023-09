Pogoda na jutro - sobota 9.09. Pogodna noc, w dzień może być upalnie

Pogoda na noc

W nocy prognozowana jest pogodna aura. Lokalnie może być mglisto, szczególnie w kotlinach górskich. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza miejscami na Śląsku, przez 11-13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr okaże się słaby i zmienny.

Pogoda na jutro - sobota 9.09

Sobota w całej Polsce przyniesie pogodne niebo. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 27 st. C w centralnej Polsce, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr południowy i wschodni, północny tylko we wschodnich regionach.