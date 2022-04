Pogoda na jutro - sobota, 9.04. Nocą popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg, w dzień do 11 stopni

Pogoda jutro, czyli w sobotę, będzie pochmurna z opadami deszczu, miejscami mokrego śniegu. Mogą pojawić się też burze. Termometry pokażą maksymalnie od 7 do 11 stopni Celsjusza.

W nocy na południu, wschodzie i w centrum kraju będzie pochmurno z opadami deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy, a na południu do 10 l/mkw. Na przedgórzach i w górach popada deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 10 centymetrów. Natomiast na północy i północnym zachodzie wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Kaszubach, Warmii, Kujawach i Ziemi Gorzowskiej, przez 3 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - sobota, 9.04

Sobota przyniesie południowym i południowo-wschodnim regionom kraju pochmurną aurę i opady deszczu do 10 l/mkw. W górach prognozuje się opady mokrego śniegu do 10 cm. Poza tym zachmurzenie będzie kłębiaste umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do pięciu l/mkw. Na północnym zachodzie kraju możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Lubelszczyźnie i Górnym Śląsku, przez 10 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Podkarpaciu. Północno zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na sobotę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - sobota, 9.04

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W całym kraju odczujemy chłód, miejscami będzie też wilgotno i wietrznie. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr na ogół południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, do południa okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Północno-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 988 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy 0 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 9 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. W południe barometry pokażą 997 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Powieje południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h. W południe barometry pokażą 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą 4 st. C. Wiatr na ogół południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie o północy wyniesie 982 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. W południe barometry pokażą 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Wiatr na ogół południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach będzie wiał z prędkością do 50 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 968 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje północno zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 978 hPa.

Warunki drogowe w sobotę tvnmeteo.pl

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl