Pogoda na jutro - sobota, 8.07. Chłodna noc, ale sobota nam to wynagrodzi

Pogoda na noc

Na noc na przeważającym obszarze kraju prognozowane są rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. Nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie od 9-10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13-14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 8.07

W sobotę dopisze słoneczna aura. Tylko na północnym wschodzie i wschodzie spodziewane jest małe lub umiarkowane zachmurzenie. Nie pojawią się żadne opady. Termometry pokażą maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie, przez 28-29 st. C w centrum kraju, do 30-31 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby, zmienny, jedynie na wschodzie okaże się umiarkowany i powieje z północnego zachodu.