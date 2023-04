Pogoda na jutro - sobota, 8.04. Noc pod znakiem różnych opadów, w dzień do 13 stopni

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc. Okresami wystąpią opady deszczu i mżawki o sumie 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. W górach prognozuje się słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. W drugiej części nocy wystąpią przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia, które postępować będą od wschodu w głąb kraju. Temperatura minimalna wyniesie -1 stopnia Celsjusza na południowym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Gdańskim. Powieje słaby, zmienny wiatr z przewagą kierunku wschodniego.

Pogoda na jutro

Wielka Sobota przyniesie duże zachmurzenie. Na północy oraz krańcach wschodnich okresami będą występować opady deszczu poniżej dwóch l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C w Małopolsce, przez 10 st. C w centrum kraju, do 13 st. C na Podlasiu. Wiatr z kierunków wschodnich powieje słabo i umiarkowanie.