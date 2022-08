Pogoda na jutro - sobota, 6.08. Nocą strefa frontowa z opadami i burzami będzie wędrować nad Polską, w dzień do 29 stopni

Pogoda jutro, czyli w sobotę 6.08, upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu i burz. Nie zabraknie też regionów, którym dopisze pogodna aurą. Termometry pokażą maksymalnie od 21 do 29 stopni.

Pogoda na noc 5/6.08

W nocy przemieszczać się będzie z północnego zachodu w kierunku centrum kraju strefa frontowa z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw. Pozostałym regionom dopisze pogodna aura, na wschodzie niebo będzie bezchmurne. Temperatura minimalna wyniesie od 14 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 19 st. C w pasie od Wielkopolski, przez Polskę centralna, po Podlasie i Lubelszczyznę. Powiej słaby i umiarkowany wiatr, na wschodzie południowo-wschodni, na zachodzie północno-zachodni. W czasie burzy dość silny, rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota, 6.08

Sobota przyniesie na wschodzie i południu Polski duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, miejscami też zagrzmi. W czasie burz spadnie opad rzędu 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. W centrum początkowo wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu o sumie 1-5 l/mkw., w drugiej części dnia nastąpią rozpogodzenia. Tylko na zachodzie prognozuje się pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 24 st. C w centrum kraju, do 29 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i wschodzie okresami okaże się dość silny, osiągnie do 40-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne - sobota, 6.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 50 do 90 procent. Na południowym wschodzie odczujemy ciepło, na zachodzie komfort termiczny, a w pozostałych regionach chłód. Na wschodzie, północnym wschodzie i południu warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, na zachodzie i północnym zachodzie - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka sobota z dużym zachmurzeniem i słabym, przelotnym opadem deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 22 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe barometry pokażą 1008 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Trójmieście zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu, istnieje niewielkie ryzyko pojawienia się burzy. Na termometrach zobaczymy 16 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie początkowo duże zachmurzenie, ale w ciągu dnia wystąpią większe rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnym opadem deszczu i burzą. Temperatura minimalna wyniesie 19 st. C. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany, w czasie burzy będzie silny i sięgnie 60-80 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Na sobotę w Poznaniu synoptycy prognozują początkowo duże zachmurzenie, w ciągu dnia rozpogodzenia do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W południe barometry pokażą 1012 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże z przelotnym opadem deszczu i burzą pod koniec nocy. Termometry pokażą 17 st. C. Północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, w czasie burzy silny i rozpędzi się do 60-80 km/h. Ciśnienie o północy sięgnie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka sobota z początkowo dużym zachmurzeniem, przelotnymi opadami deszczu, w ciągu dnia prognozuje się większe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 1009 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 984 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie przyniesie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego z przelotnym opadem deszczu, możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burzy powieje dość silnie, z prędkością do 50-70 km/h. W południe ciśnienie osiągnie 990 hPa.

