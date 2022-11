Pogoda na jutro - sobota 5.11. Deszczowy front przemierzy Polskę

Pogoda na noc

Najbliższa noc będzie pochmurna, spodziewane są też słabe i umiarkowane opady deszczu, których strefa przemieszczać się będzie z zachodu w głąb kraju. Padać nie powinno jedynie na wschodzie i północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy minimum od 4-5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 8-10 st. C w pozostałych regionach kraju. Powieje na ogół umiarkowany wiatr - na zachodzie z północnego zachodu, na wschodzie z południowego wschodu, a w strefie frontu atmosferycznego ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - sobota 5.11

Sobotni poranek w niemal całym kraju upłynie pod znakiem pochmurnego nieba oraz okresowych opadów deszczu. Na zachodzie w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia, a opady ustaną. Temperatura maksymalna sięgnie od 8-9 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10-11 st. C w centrum kraju, do 11-12 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany. Na zachodzie powieje z północnego zachodu, w regionach wschodnich z południowego wschodu, a w strefie frontu atmosferycznego będzie zmienny.