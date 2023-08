Pogoda na jutro - sobota 5.08. Ulewy dotrą do nas już w nocy

Pogoda na jutro. W nocy do części kraju dotrą ulewne opady deszczu. W sobotę front będzie przemieszczał się nad Polską, miejscami niewykluczone są burze z gradem. Na termometrach ujrzymy maksymalnie od 18 do 32 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W pasie dzielnic północnych i centralnych wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. W południowej części będzie pochmurno, pojawią się też opady deszczu do 10-25 litrów na metr kwadratowy i burze. Wraz z wyładowaniami prognozowane są opady do 10-30 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy minimum od 12 stopni Celsjusza na Pomorzu do 18°C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się.

Pogoda na jutro - sobota 5.08

Sobota przyniesie duże zachmurzenie oraz opady deszczu do 10-20 l/mkw. We wschodniej i centralnej części kraju będzie grzmiało - podczas burz spadnie deszcz do 10-30 l/mkw., powieje z prędkością 60-80 km/h, możliwy jest także grad. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Dolnym Śląsku do 32 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje przeważnie z północnego wschodu.

Warunki biometeorologiczne - sobota 5.08

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-90 procent. Na zachodzie będzie chłodno, a w południowo-wschodnich regionach upalnie i parno. W pozostałych regionach odczujemy ciepło. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota przyniesie mieszkańcom Gdyni, Gdańska i Sopotu stopniowy wzrost zachmurzenia oraz opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 20 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, przelotnego deszczu i burz z opadami rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h. Temperatura minimalna wyniesie 17 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. O północy barometry wskażą 980 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka sobota z dużym zachmurzeniem i przelotnym deszczem. Wystąpią burze, podczas których spadnie deszcz do 10-20 l/mkw. i powieje z prędkością 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 977 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą minimum 14 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu wystąpi zachmurzenie oraz opady deszczu do 10-25 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. W południe barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy minimum 15 st. C. Wiatr, nadciągający z północnego wschodu, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W sobotę mieszkańcy Warszawy będą mogli się spodziewać na ogół dużego zachmurzenia. Wystąpią opady deszczu i burze (z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h). Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-wschodni wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie przynosić pochmurną i deszczową aurę. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z intensywnymi opadami deszczu (10-30 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy maksymalnie 18 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. W południe barometry wskażą 996 hPa.

