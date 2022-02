Pogoda na jutro - sobota 5.02. Powieje silniejszy wiatr, popada deszcz i deszcz ze śniegiem

W nocy z piątku na sobotę (4/5.02) będzie na ogół pochmurno. Na wschodzie wystąpią opady śniegu, a poza tym deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny, południowy skręcający na zachodni wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 5.02

Sobota (5.02) upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Prognozuje się opady deszczu, miejscami deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 km/h.