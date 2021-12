Pogoda na jutro - sobota 4.12. Pochmurno, miejscami popada śnieg i deszcz ze śniegiem

W nocy będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. W północnej i zachodniej części kraju popada śnieg. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota 4.12

Na sobotę synoptycy prognozują duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Od Podlasia, przez centrum, po Śląsk wystąpią opady śniegu miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem. Zrobi się ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany, w górach dość silny i porywisty, osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.