Pogoda na jutro - sobota 4.11. Przed nami wietrzna i deszczowa noc

Pogoda na jutro. Sobota 4.11 przyniesie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Jedynie lokalnie będą możliwe niewielkie opady deszczu. Temperatura okaże się wyrównana, termometry pokażą od 10 do 13 stopni Celsjusza.

Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami na południu i wschodzie. Na krańcach zachodnich bez opadów, poza tym okresami deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy w pasie od Wielkopolski i Ziemi Łódzkiej, przez Kujawy po Kaszuby i Zatokę Gdańską do 20-30 l/mkw. Opady odsuwać się będą w kierunku Bałtyku. Temperatura wyniesie minimalnie od 4 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Kaszubach, Podlasiu, Mazowszu i Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na zachodzie do 50-60 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach osiągnie do 80 km/h, a wysoko w górach powyżej 100 km/h.

Pogoda na jutro - sobota 4.11

W sobotę 4.11 czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od południa w głąb kraju. Na północnym wschodzie kraju początkowo pojawią się słabe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 10 st. C na Pomorzu i Warmii, przez 11/12 st. C w centrum kraju, do 13 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, na zachodzie i północnym zachodzie okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-60 km/h.

Warunki biometeorologiczne - sobota 4.11

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy 80 procent. Będzie spadać w kierunku południowo-zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, jedynie na północnym wschodzie - chłód. Biomet okaże się na ogół korzystny, jedynie w części północnej - neutralny.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno, a okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-70 km/godz. Ciśnienie waha się, w Warszawie o północy 976 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w sobotę będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany wiatr, do południa chwilami dość silny. Ciśnienie rośnie, w Warszawie w południe osiągnie 985 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pochmurnie z opadami deszczu, do północy intensywnymi. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając sę do 50-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 980 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami, początkowo może padać słaby deszcz. Termometry pokażą do 10 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 992 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z opadami deszczu, do północy dość intensywnymi. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzając się do 50-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 974 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach w sobotę w Poznaniu zobaczymy do 11 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe jego wartość wyniesie 983 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, stopniowo zanikającymi, ustępującymi miejsca rozpogodzeniom. Temperatura spadnie do 4 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 975 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Sobota przyniesie we Wrocławiu pogodną aurę. Termometry wskażą do 12 st. C. Wiatr powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurno z opadami deszczu, stopniowo zanikającymi, ustępującymi miejsca rozpogodzeniom. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-80 km/h. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 968 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Kraków może liczyć na pogodną sobotę. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje południowo zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 970 hPa.

