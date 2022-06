Pogoda na jutro - sobota, 4.06. Nocą i za dnia pojawią się lokalnie burze, do 25 stopni

W nocy z piątku na sobotę 3/4.06 pogodnie będzie w województwach północnych i wschodnich. W pozostałych regionach kraju prognozuje się ogół pochmurną aurę z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. W Karkonoszach pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-30 l/mkw., a porywy wiatru sięgną do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni wiatr.