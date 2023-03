Pogoda na jutro - sobota 4.03. Pochmurno, zimno, wietrznie

Pogoda na noc 3/4.03

Najbliższa noc zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Lokalnie możliwe są mgły. Na północy i północnym wschodzie kraju pojawią się słabe i przelotne opady śniegu o sumie poniżej 1 centymetra. Temperatura minimalna sięgnie od -3 stopni Celsjusza na południu, przez -1/-2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na jutro - sobota 4.03

Sobota zapowiada się bardzo pochmurno, ale możliwe są rozpogodzenia. Padać nie powinno tylko w północnych regionach. Z kolei na północnym wschodzie możliwe są przelotne opady śniegu do 2 cm, a w pozostałej części kraju także okresami słabe opady deszczu ze śniegiem rzędu 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Mazurach i Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny - w porywach osiągnie do 40-70 kilometrów na godzinę.