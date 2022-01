Pogoda na jutro - sobota 29.01. Nocą będzie prószył śnieg, zrobi się ślisko przez opady i oblodzenia

W nocy z piątku na sobotę (28/29.01) wystąpią przejaśnienia i rozpogodzenia. Jedynie na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie większe, miejscami popada słaby, przelotny śnieg. Nad ranem zachmurzenie wzrośnie również na zachodzie, pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na wschodzie do 0-1 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni, skręcający na południowo-zachodni. Na wschodzie i południu Polski zrobi się ślisko przez oblodzenia i śnieg.

Pogoda na jutro - sobota 29.01

W sobotę nad ranem, na wschodzie i lokalnie na południu Polski, wystąpi umiarkowane zachmurzenie bez opadów. W ciągu dnia, od zachodu, zachmurzenie będzie szybko wzrastać do całkowitego, a wraz z nim z zachodu na wschód przemieści się strefa umiarkowanych, miejscami silnych opadów. Początkowo prognozuje się śnieg, następnie deszcz ze śniegiem oraz deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 0-1 st. C na wschodzie kraju do 6-8 st. C na zachodzie, przy czym w pierwszej części nocy temperatura jeszcze będzie rosnąć i zacznie spadać dopiero po północy. W godzinach popołudniowych nad morzem, a wieczorem w rejonie Pomorza Zachodniego, powieje silny, porywisty, wiatr, osiągający w porywach do 70-80 kilometrów na godzinę. W nocy strefa silnego, północno-zachodniego wiatru obejmie cały kraj, a porywy osiągną prędkość od 40-60 km/h na wschodzie, przez 60-80 km/h w centrum, do 80-100 km/h w rejonie Pomorza.