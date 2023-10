Pogoda na jutro - sobota 28.10. Nocą mgły i deszcz. W dzień do 15 stopni

Pogoda na jutro. Nocą będzie pochmurno i mglisto. W niektórych miejscach spodziewane są opady deszczu, miejscami mogą być obfite. W sobotę 28.10 opady okażą się niewielkie, a na termometrach zobaczymy do 15 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 27/28.10. Na Warmii, Pomorzu, Kujawach i Suwalszczyźnie będzie pochmurno i mglisto (widzialność może być ograniczona do 100-300 metrów), miejscami wystąpią mżawki. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże z opadami deszczu - najmocniejszymi na południowym wschodzie (do 20 litrów na metr kwadratowy). Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, z kierunków zmiennych.

Pogoda na jutro - sobota 28.10

Pogoda na sobotę 28.10. Zachmurzenie okaże się duże, spadnie do 4 l/mkw. deszczu. Na południu będzie można liczyć na przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, przeważnie zachodni.

Warunki biometeo w sobotę 28.10

W dzień wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 90 procent. Na północnym wschodzie odczujemy zimno, a w pozostałej części Polski będzie chłodno. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno i mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północny i północno-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy sięgnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W sobotę zachmurzenie okaże się duże z deszczem. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie zachmurzenie okaże się duże z deszczem. Temperatura minimalna sięgnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 968 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W dzień w Krakowie czeka nas zachmurzenie duże z opadami deszczu. Można liczyć na przejaśnienia. Temperatura maksymalna 14 st. C. Wiejący z zachodu wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 975 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie pochmurną aurę z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 986 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota upłynie w Poznaniu pod znakiem dużego zachmurzenia i deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w stolicy czeka nas duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, o północy dojdzie do 982 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w Warszawie za dnia okaże się duże z opadami deszczu. Temperatura dojdzie do 9 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe barometry pokażą 990 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura minimalna sięgnie 8 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy dojdzie do 982 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę zachmurzenie duże. Spadnie deszcz. Pojawią się przejaśnienia. Temperatura wzrośnie do 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe sięgnie 989 hPa, będzie rosło.

