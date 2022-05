Pogoda na jutro - sobota, 28.05. Deszczowa aura niemal w całym kraju, miejscami zagrzmi

Pogoda jutro, czyli w sobotę 28.05, przyniesie na ogół duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Lokalnie mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc z piątku na sobotę 27/28.05: w pasie północnym oraz na południowym wschodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W pozostałej części kraju Polski będzie pogodnie, ale mogą się jeszcze na początku nocy lokalnie pojawiać słabe, zanikające opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 28.05

Sobota na przeważającym obszarze Polski upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, tylko w pasie południowym będzie ono umiarkowane. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. w północnej części kraju, a na południu spadnie 1-5 l/mkw. Jedynie na Podkarpaciu nie będzie podać. Na Mazurach i Podlasiu lokalnie pojawią się burze, podczas których spadnie do 15 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne - sobota, 28.05

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-80 procent. W północnej i centralnej części kraju odczujemy zimno, w południowej chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie dość pogodna, tylko na początku możliwe są słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie o północy sięgnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Dzień w Warszawie zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 995 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu czeka w nocy duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy 7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr, tylko w pierwszej części nocy jeszcze dość silny w porywach rozpędzi się do 40-50 km/h. Ciśnienie o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Sobota w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Możliwe są burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 13 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany okresami dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. W południe barometry pokażą 1003 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu zachmurzenie będzie umiarkowane, prognozuje się przelotne opadu deszczu do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota w Poznaniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 14 st. C. Zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. W południe na barometrach zobaczymy 999 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pogodna noc. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień we Wrocławiu przyniesie umiarkowane, okresami duże zachmurzenie ze słabymi przelotnymi opadami deszczu poniżej 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-70 km/h. W południe barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie początkowo zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Póżniej wystąpią rozpogodzenia do zachmurzenia umiarkowanego. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Zachodni i południowo-zachodni wiatr powieje umiarkowanie. Ciśnienie o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego, okresami dużego zachmurzenia ze słabymi przelotnymi opadami deszczu poniżej 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Zachodni wiatr będzie wiał umiarkowanie. W południe barometry wskażą 984 hPa.

