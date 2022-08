Pogoda na jutro - sobota 27.08. Gorąco i parno. Miejscami może popadać i grzmieć

Pogoda na noc 26/27.08

W nocy będzie pogodnie, tylko na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich kraju pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnym deszczem do 5-15 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalnymi burzami. Na termometrach zobaczymy minimum od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Wybrzeżu. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany, tylko w burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - sobota 27.08

W sobotę na zachodzie i południu kraju prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste oraz przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. i burze z gradem. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej, przez 31 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Podkarpaciu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a w burzach silny do 90 km/h.