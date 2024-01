Pogoda na jutro - sobota 27.01. Kilka stopni mrozu i trudne warunki na drogach

Pogoda na jutro. Noc przyniesie deszcz i śnieg oraz trudne warunki na drogach. Lokalnie ściśnie mróz. Sobota przyniesie kontynuację opadów, tylko nieliczne regiony będą od nich wolne. Na termometrach zobaczymy do 7 stopni.

Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami na zachodzie kraju. Z zachodu na wschód będą przemieszczać się opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy, przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg do 5-10 centymetrów na wschodzie i południowym wschodzie, a szczególnie w Karpatach. Na drogach zapanują trudne warunki. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0-1 st. C w centrum kraju, do 2-3 st. C na zachodzie. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, silny, w porywach osiągając do 60-80 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 100 km/h, a wysoko w górach powyżej 100 km/h.

Pogoda na jutro - sobota 27.01

W sobotę na krańcach zachodnich kraju czeka nas zachmurzenie duże z rozpogodzeniami. Poza tym będzie pochmurno z opadami mokrego śniegu do 1-5 cm i śniegu z deszczem do 5 l/mkw. W Karpatach opady śniegu okażą się obfite, do 10-15 cm. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, po 7 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i północno-zachodni, silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, a w górach do 100 km/h.

Warunki biometeo w sobotę 27.01

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie wysoka - w okolicach 90 procent. Na przeważającym obszarze kraju będzie chłodno, na krańcach północno-wschodnich poczujemy dodatkowo zimno. Biomet w całym kraju okaże się niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w sobotę będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Termometry wskażą minimalnie 0 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 60 km/h. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie w sobotę okaże się duże, okresami wystąpią opady śniegu. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-60 km/h. Ciśnienie rośnie, w Warszawie w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w sobotę będzie pochmurno z opadami deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy minimalnie 2 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zachmurzenie w sobotę okaże się duże, okresami pojawią się opady śniegu z deszczem. Temperatura wzrośnie do 4 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach jego prędkość wyniesie do 60-80 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami, początkowo pojawią się opady deszczu. Temperatura wyniesie minimum 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w sobotę w Poznaniu będzie duże, okresami wystąpią opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno z przejaśnieniami, początkowo pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 3 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w sobotę we Wrocławiu okaże się duże, okresami popada śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc zapowiada się pochmurno, okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie minimum 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę zachmurzenie w Krakowie będzie duże, okresami pojawią się opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy do 3 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie998 hPa.

