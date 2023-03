Pogoda na jutro - sobota, 25.03. Deszcz, burze i do 15 stopni

Pogoda na jutro. Sobota 25.03 upłynie pod znakiem chmur i opadów. W części kraju możliwe są burze, podczas których powieje silniejszy wiatr i spadnie więcej deszczu. Na termometrach zobaczymy do 15 stopni Celsjusza.

Najbliższej noc nad krajem przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, związanych z frontem chłodnym. Wędrujący na wschód front do rana wypchnie zalegające nad krajem ciepłe powietrze poza nasze granice. Z północnego zachodu napływać zacznie do nas wilgotne i coraz chłodniejsze powietrze polarne, w którym panować będą korzystne warunki do rozwoju licznych konwekcyjnych chmur opadowych, z których miejscami zagrzmi.

Pogoda na noc

Nocą na wschodzie i w centrum kraju zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu 3-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie prognozowane są większe przejaśnienia i przelotne opady deszczu do 3 l/mkw. Termometry pokażą minimalnie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 11 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Pogoda na jutro - sobota, 25.03

W sobotę 25.03 utrzyma się zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu rzędu 3-5 l/mkw. Lokalnie na południowym wschodzie opady mogą sięgać do 10 l/mkw. Lokalnie, głównie w zachodniej części kraju, prognozowane są burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami dochodzącymi do 50-70 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej, przez 13 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny, w porywach rozpędzając się do 40-60 km/h.

Warunki biometeo - sobota, 25.03

Największą wilgotność powietrza odczujemy na krańcach północno-zachodnich i południowo-wschodnich - przekroczy 80 procent. W części zachodniej kraju odczujemy chłód, a w pozostałych regionach - komfort termiczny. Biomet okaże się niekorzystny na południowym wschodzie kraju. W pozostałych regionach aura nie powinna mieć wpływu na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie zachmurzenie w nocy będzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą minimalnie 8 st. C. Wiatr powieje kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w sobotę mogą spodziewać się zachmurzenia dużego, okresami umiarkowanego i przelotnych opadów deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdyni, Gdańsku i Sopocie początkowo zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami deszczu, w drugiej części nocy można liczyć na rozpogodzenia. Termometry pokażą minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Sobota w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się z zachmurzeniem dużym z przelotnymi opadami deszczu, po południu możliwa jest burza. Termometry wskażą do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 7 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy sięgnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w sobotę okaże się duże, okresami umiarkowane. Prognozowane są przelotne opady deszczu, a nawet burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. W czasie burzy porywy mogą osiągać do 70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 992 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą 8 st. C. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę zachmurzenie będzie duże, a okresami umiarkowane. Może przelotnie popadać. Po południu wystąpi ryzyko burzy. Termometry wskażą do 13 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, z kierunków zachodnich. Ciśnienie waha się, w południe sięgnie 991 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno, okresami pojawią się opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Z kierunków zachodnich powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 976 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W sobotę w Krakowie zachmurzenie okaże się duże, okresami umiarkowane, możliwe są przelotne opady deszczu. Termometry pokażą nie więcej niż 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe dojdzie do 978 hPa.

