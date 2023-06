Pogoda na jutro - sobota 24.06. W nocy wciąż może grzmieć. Za dnia pochmurno, deszczowo i chłodniej

W ciągu nadchodzącej doby niż Lambert opuści granice naszego kraju i pomaszeruje dalej na wschód. Najbliższej nocy burze, lokalnie z gradem i nawalnym opadem deszczu przemieszczać się będą nad południowo-wschodnimi regionami kraju. W sobotę, chociaż niż odsunie się nad centralną Ukrainę, to front okluzji z nim związany zalegał będzie jeszcze nad południowo-wschodnią Polską. W drugiej części dnia, za sprawą wyżu Berceste nad regionami północnymi i zachodnimi pojawiać się będą większe rozpogodzenia. Do Polski napłynie świeża, chłodna masa powietrza polarnego znad Atlantyku, w efekcie czego w sobotę prognozowane jest kilkustopniowe ochłodzenie - zwłaszcza na wschodzie kraju - gdzie przy dużym zachmurzeniu temperatura miejscami nie przekroczy 20 stopni Celsjusza.

Pogoda na noc 23/24.06

Najbliższa noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady deszczu rzędu 1-10 litrów wody na metr kwadratowy. Padać nie powinno tylko na krańcach północnych. W regionach południowo-wschodnich wystąpią burze, lokalnie z gradem i intensywnym deszczem (do 25 l/mkw.). Temperatura minimalna wyniesie od 13 st. C na Pomorzu i Ziemi Gorzowskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz może przybierać na sile.