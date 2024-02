Pogoda na jutro - sobota, 24.02. Deszczowa noc, w dzień do 15 stopni

Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. W pasie dzielnic środkowych i wschodnich pojawią się opady deszczu o sumie 1-15 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, przeważnie południowo-wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - sobota, 24.02

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W centrum i na wschodzie kraju prognozuje się szybko zanikające opady deszczu rzędu 1-5 l/m2. Termometry pokażą maksymalnie od 9 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, na ogół będzie wiać z południowego zachodu.