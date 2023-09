Pogoda na jutro - sobota, 23.09. Nocą i za dnia przydadzą się parasole

Pogoda na noc

W nocy na przeważającym obszarze kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu i przelotnymi opadami deszczu o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie w pasie od Śląska, przez Ziemię Łódzką, po Warmię i Mazury może zagrzmieć. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw. Jedynie na wschodzie kraju oraz krańcach zachodnich nie będzie padać, możliwe są tam rozpogodzenia. Temperatura minimalna wyniesie od 12-13 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 17-18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, na zachodzie będzie wiał z południowego zachodu.

Pogoda na jutro - sobota, 23.09

Sobota przyniesie zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie kraju do dużego i całkowitego na wschodzie i w centrum. Prognozuje się też słabe opady deszczu rzędu 2-5 l/mkw. Lokalnie na Podkarpaciu możliwa jest burza, podczas której spadnie do 10-20 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Pomorzu Zachodnim do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-zachodni skręcający na zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.