Pogoda na jutro - sobota 23.07. Ciepła, ale burzowa aura

W nocy na północnym wschodzie Polski może wystąpić zachmurzenie umiarkowane, okresami duże ze słabymi przelotnymi opadami deszczu poniżej 5 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 15 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 18 st. C w centrum Polski do 21 st. C Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu, jedynie na wschodzie kraju południowo-wschodni.

Pogoda na jutro - sobota 23.07

W sobotę prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające od południowego zachodu do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Mogą wystąpić burze, których strefa przemieszczać się będzie od Dolnego Śląska w kierunku północno-wschodnim aż po Lubelszczyznę i Podlasie. Nad wschodnie rejony kraju dynamiczne zjawiska pogodowe dotrą dopiero późnym popołudniem oraz wieczorem. Miejscami burze mogą być silne, z ulewnymi opadami deszczu 20-40 l/mkw., gradem i porywami wiatru do 70-100 kilometrów na godzinę.

Termometry pokażą od 23 st. C na Pomorzu Zachodnim, poprzez 31 st. C w centralnej Polsce do 33 st. C na Podkarpaciu. W zachodniej Polsce powieje umiarkowany, północno-zachodni wiatr, zaś na wschodzie - słaby i południowo-wschodni. W trakcie burzy mogą wystąpić silne porywy wiatru.