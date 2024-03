Pogoda na noc

Noc zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami. Na zachodzie, północy i w centrum kraju popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Pomorzu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, będzie wiał z kierunków zachodnich.

Pogoda na jutro - sobota, 23.03

W sobotę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami, które głównie są prognozowane po południu na zachodzie kraju. Poza tym popada deszcz, miejscami spadnie go do 10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 15 st. C na Podkarpaciu i w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni i zachodni wiatr.