Pogoda na jutro - sobota 22.10. W nocy i w dzień przydadzą się parasole

Pogoda na jutro, czyli na sobotę 22.10. Noc zapowiada się pochmurno, a w większości Polski spodziewane są okresowe opady deszczu. Gruba warstwa chmur pozostanie nad krajem również w dzień, chociaż momentami niebo może się przejaśniać. Termometry pokażą od 9 do 17 stopni Celsjusza.

W prawie całym kraju noc zapowiada się pochmurno, ale z przejaśnieniami. Okresowo mogą wystąpić opady do 10 litrów wody na metr kwadratowy, tylko na południowym wschodzie kraju nie będzie padać. Temperatura minimalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza we wschodniej Polsce, przez 8 st. C w centrum kraju do 12 st. C na Ziemi Gorzowskiej. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc 21/22.10

Pogoda na jutro

Sobota przyniesie w Polsce duże zachmurzenie. Prognozowane są przejaśnienia, ale również przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw., wędrujące z zachodnich regionów na wschód. Na termometrach zobaczymy od 9 st. C w północno-wschodniej części kraju, przez 16 st. C w centrum do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany, jedynie na północy okresami może wiać silniej.

Prognoza pogody na sobotę 22.10

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 80 do 90 procent, z czego najwilgotniej będzie w pasie centralnej Polski i na północnym wschodzie kraju. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne w całym kraju.

Warunki biometeo w sobotę 22.10

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurno, okresami deszczowo. Termometry pokażą minimalnie 7 st. C. Z kierunków południowych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Prognozowane są przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 14 st. C. Wiatr z południowego zachodu okaże się słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 1000 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spodziewana jest pochmurna aura, okresowo może popadać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. O północy na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Trójmiasta czeka pochmurna sobota. Wystąpi duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Termometry w ciągu dnia pokażą 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr południowo-zachodni, okresami dość silny. W południe ciśnienie osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc zapowiada się pochmurno, a okresami może popadać. W najchłodniejszym momencie na termometrach zobaczymy 10 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Barometry o północy pokażą 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Sobota przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Spodziewane są również przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 16 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurna noc prognozowana jest we Wrocławiu. Mogą wystąpić okresowe opady. Termometry pokażą minimalnie 9 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu sobota będzie pochmurna z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich. W południe barometry pokażą 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zapanuje pochmurna aura z przejaśnieniami. Temperatura w nocy spadnie do 5 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na barometrach o północy zobaczymy 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Sobota upłynie w Krakowie pod znakiem dużego zachmurzenia. Spodziewane są przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 16 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 988 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 22.10

