Pogoda na jutro - sobota 22.01. Nocą i za dnia będzie sypał śnieg, do 2 stopni

W nocy z piątku na sobotę (21/22.01) zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady śniegu do 1-3 centymetrów, na południu do pięciu centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie, przez -4 s. C w centrum kraju, do -2 st. C na Pomorzu. Wiatr zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach na wschodzie osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.