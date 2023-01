Pogoda na jutro - sobota 21.01. Zrobi się biało. Miejscami spadnie nawet 20 centymetrów śniegu

Pogoda na jutro. Zarówno w nocy, jak i za dnia możemy spodziewać się opadów śniegu, miejscami sypać może intensywnie. W nocy na termometrach zobaczymy w najchłodniejszych chwilach od -3 do -1 stopnia Celsjusza, w sobotę w dzień - maksymalnie do 4 stopni. Uważajcie na drogach, warunki do jazdy będą bardzo trudne.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajdzie się pod wpływem wtórnego niżu Khang, który wraz z systemem aktywnych frontów atmosferycznych przemieszczał się będzie od Podkarpacia w głąb kraju. System ten, zasilany bardzo wilgotnym, ciepłym powietrzem znad Morza Czarnego, przyniesie niemal w całym kraju umiarkowane i intensywne, ciągłe opady śniegu i mokrego śniegu. Prognozowana suma opadów wyniesie od 5-10 centymetrów na zachodzie i północy, do 10-15 cm w pozostałych regionach Polski. Miejscami w centrum i na południu może spaść nawet 20 cm śniegu. Warunki na drogach będą ekstremalnie trudne, a sytuację utrudniać będzie jeszcze silny, porywisty wiatr, który powodował będzie zawieje śnieżne i obniżać temperaturę odczuwalną. Podczas zawiei śnieżnych widzialność na drogach będzie niemal zerowa.

Pogoda na noc

Najbliższa noc przyniesie umiarkowane i intensywne opady śniegu, których strefa przemieszczać się będzie od Podkarpacia w kierunku centrum kraju i nad ranem dotrze do linii Wrocław - Łódź - Suwałki. Prognozowana suma opadów w ciągu nocy sięgnie 5-10 cm śniegu. W górach pokrywa zwiększy się o 10-15 cm. Temperatura minimalna sięgnie od -3/-2 stopni Celsjusza na północy i zachodzie do -2/-1 st. C na wschodzie i południu Polski. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany. Na wschodzie, północy oraz nad ranem w centrum będzie wiać porywiście - do 40-60 kilometrów na godzinę, co przyczyni się do powstawania zawiei śnieżne. Warunki na drogach będą bardzo trudne.

Pogoda na jutro - sobota 21.01

Sobota upłynie pod znakiem pochmurnego nieba oraz umiarkowanych i intensywnych opadów śniegu, a na wschodzie również deszczu ze śniegiem i deszczu, które przemieszczać się będą ze wschodu na zachód. W drugiej części dnia na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie padać przestanie, możliwe są przejaśnienia. Przez 24 godziny na zachodzie i północy może dopadać 5-10 cm śniegu, a w pozostałych regionach do 10-15 cm. Lokalnie w centrum i na południu pojawić się może 20 cm opadu. Na termometrach zobaczymy od -1/1 st. C na południu, wschodzie i w centrum do 2/4 st. C na północnym zachodzie Polski. Wiatr powieje umiarkowanie, ale w porywach - szczególnie w północnej połowie kraju - może być silny i osiągać 40-50 kilometrów na godzinę, co przyczyni się do powstawania zawiei śnieżnych. Na Wybrzeżu możemy spodziewać się porywów do 70 km/h.

Pogoda na sobotę 21.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne - sobota 21.01

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 80-95 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeorologiczne w sobotę 21.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie noc będzie pochmurna, możliwe są umiarkowane i intensywne, ciągłe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i w porywach dość silny. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Sobota w Warszawie zapowiada się pochmurno z opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany i początkowo w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdyni, Gdańsku i Sopocie noc będzie upływać pod znakiem dużego zachmurzenia z rozpogodzeniami. Opady nie są prognozowane. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr, wiejący z północnego wschodu, będzie umiarkowany. O północy barometry wskażą 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańców Gdyni, Gdańska i Sopotu czeka pochmurna sobota z umiarkowanymi i intensywnymi, ciągłymi opadami śniegu w godzinach popołudniowych. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany i w porywach silny wiatr. W południe ciśnienie wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc upłynie pod znakiem zachmurzenia i braku opadów. Termometry pokażą minimum -2 st. C. Z północnego wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W ciągu dnia w Poznaniu niebo będzie pochmurne, spodziewane są też umiarkowane i intensywne, ciągłe opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie 2 st. C. Umiarkowany i w porywach silny wiatr powieje z północnego wschodu. W południe barometry pokażą 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc przyniesie pochmurną aurę, w drugiej części także słabe opady śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum -1 st. C. Wiatr, nadciagający z północy, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W sobotę mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się chmur oraz umiarkowanych i intensywnych, ciągłych opadów śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie 0 st. C. Powieje umiarkowany i w porywach dość silny wiatr z północy. W południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie przyniesie bardzo pochmurne niebo oraz umiarkowane i intensywne, ciągłe opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Z północnego wschodu powieje umiarkowany wiatr. O północy ciśnienie osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie sobota upłynie pod znakiem pochmurnego nieba oraz opadów śniegu - początkowo ciągłych, a następnie przelotnych. W drugiej części dnia padać już nie powinno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. W południe barometry wskażą 989 hPa.

Warunki drogowe w sobotę 21.01 tvnmeteo.pl

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl